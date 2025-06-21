Путин: нет доказательств, что Иран планировал получить ядерное оружие
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У РФ или МАГАТЭ нет свидетельств того факта, что Иран якобы планировал создать ядерное оружие. Об этом президент России Владимир Путин рассказал журналистам телеканала Sky News Arabia, сообщает ТАСС.
Тегеран большое количество раз говорил, что не стремится к разработке атомной бомбы, отметил глава РФ.
«Никаких признаков создания ядерного оружия и доказательств этого у МАГАТЭ тоже нет», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что американские власти не исключают использования тактического ядерного оружия по ядерному объекту в иранском Фордо. Также ВВС США будут применять «противобункерные бомбы».