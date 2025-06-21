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Путин: нет доказательств, что Иран планировал получить ядерное оружие

У РФ или МАГАТЭ нет свидетельств того факта, что Иран якобы планировал создать ядерное оружие. Об этом президент России Владимир Путин рассказал журналистам телеканала Sky News Arabia, сообщает ТАСС .

Тегеран большое количество раз говорил, что не стремится к разработке атомной бомбы, отметил глава РФ.

«Никаких признаков создания ядерного оружия и доказательств этого у МАГАТЭ тоже нет», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что американские власти не исключают использования тактического ядерного оружия по ядерному объекту в иранском Фордо. Также ВВС США будут применять «противобункерные бомбы».