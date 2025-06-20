США могут применить тактическое ядерное оружие в Иране

Fox News: США могут применить ТЯО для удара по иранскому заводу в Фордо

Американские власти не исключают, что в случае необходимости применение тактического ядерного оружия может стать одним из вариантов удара по ядерному объекту в Фордо, Иран, сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника США

ВВС США уверены в эффективности «противобункерных бомб» для такой операции, однако сохраняют открытость ко всем вариантам вооружений. В частности, «ни один из обсуждаемых вариантов вооружений не исключается» в возможном сценарии атаки.

По информации американского источника, при планировании возможных действий против иранского завода в Фордо ВВС США фокусируются на эффективности специализированных средств поражения, таких как «противобункерные бомбы», однако не ограничиваются лишь ими.

В пресс-релизе, переданном Fox News, отмечается, что в арсенале Вашингтона могут оказаться и более серьёзные вооружения — включая тактическое ядерное оружие.

Такой подход демонстрирует, что «ни один из обсуждаемых вариантов вооружений не исключается» при принятии решений о потенциальных ударах по стратегическим объектам Ирана.