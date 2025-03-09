Медведев сказал Макрону, что делать с ядерными арсеналами

Лидеру Франции Эммануэлю Макрону необходимо аккуратнее обращаться с собственными ядерными арсеналами. Так заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение Парижа распространить ядерный потенциал на соседние страны Евросоюза, сообщает ТАСС .

Макрон ранее выступил с обращением к соотечественникам. Он сказал, что РФ — угроза для ЕС, потребовал нарастить военные расходы и распространить собственный ядерный потенциал на другие страны Европы.

Медведев выложил фотографию тезисов политиков Запада, которые говорил, в том числе Макрон. К ней зампред Совбеза России добавил посткриптум.

«Поосторожнее со своим ядерным арсеналом», — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев напомнил, что в мае 2027 года истекает второй срок Макрона на посту французского президента. После этого он «исчезнет навсегда».