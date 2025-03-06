сегодня в 02:19

Медведев: Макрон навсегда исчезнет в мае 2027 года

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев напомнил, что в мае 2027 года заканчивается второй срок Эммануэля Макрона на посту президента Франции, сообщает РИА Новости .

«Однако сам Микрон (Макрон — ред.) не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не спохватятся», — написал Медведев на английском языке в соцсети X.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы.

Также он заявил, что Франция продолжит наращивать военный бюджет и будет больше инвестировать в оборону.

В январе 2025 года французский президент Эмманюэль Макрон вновь затронул одну из своих любимых тем — укрепление общеевропейского оборонительного потенциала и повышение военной самостоятельности европейских стран.