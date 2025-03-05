Макрон: Франция продолжит наращивать военный бюджет

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит наращивать военный бюджет и будет больше инвестировать в оборону. По его словам, это не скажется на финансовом положении населения, пишет РИА Новости .

«Это будут новые инвестиции, которые потребуют привлечения не только частного финансирования, но и государственного финансирования, без повышения налогов», — отметил он.

В январе 2025 года французский президент Эмманюэль Макрон вновь затронул одну из своих любимых тем — укрепление общеевропейского оборонительного потенциала и повышение военной самостоятельности европейских стран.

В частности, он задался вопросом, сможет ли Европа защитить себя, если США «выведут свои военные корабли из Средиземноморья» или переключат основное внимание на Тихий океан.