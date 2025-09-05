Медведев: России необходимо повысить надежность защиты госграницы

сегодня в 19:23

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что стране нужно повысить надежность защиты государственной границы. Он подчеркнул важность обустройства фортификационного оборудования, сообщает РИА Новости .

Медведев также отметил, что страны Балтии, Финляндия, Польша и Норвегия усиливают военную активность вблизи российской границы. Надежность ее защиты нужно повысить.

«В Финляндии вовсю строятся заградительные сооружения и прочее, такая инфраструктура годится для размещения воинских частей», — добавил зампред Совбеза РФ.

Также Медведев подчеркнул, что Россия не может игнорировать участие Финляндии в НАТО. По его словам, этот факт меняет военный подход к обустройству границы.