Медведев: России необходимо повысить надежность защиты госграницы
Фото - © РИА Новости
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что стране нужно повысить надежность защиты государственной границы. Он подчеркнул важность обустройства фортификационного оборудования, сообщает РИА Новости.
Медведев также отметил, что страны Балтии, Финляндия, Польша и Норвегия усиливают военную активность вблизи российской границы. Надежность ее защиты нужно повысить.
«В Финляндии вовсю строятся заградительные сооружения и прочее, такая инфраструктура годится для размещения воинских частей», — добавил зампред Совбеза РФ.
Также Медведев подчеркнул, что Россия не может игнорировать участие Финляндии в НАТО. По его словам, этот факт меняет военный подход к обустройству границы.