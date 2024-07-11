Медведев: путь Украины в НАТО должен закончиться уничтожением одного из них

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что нужно сделать все, чтобы путь Украины в НАТО закончился либо ее исчезновением, либо исчезновением альянса.

«Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы „необратимый путь Украины“ в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что в вашингтонской декларации НАТО заявили о продолжении поддержки Украины на пути к полной евроатлантической интеграции, в том числе вступлению в НАТО.

Ранее Китай опроверг заявление НАТО об участии Пекина в поддержке России в украинском конфликте.