Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских провел здравчас

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских провел час здравоохранения с главным врачом Ольгой Гребневой, представителями Ступинской клинической больницы и начальником Ступинской Госавтоинспекции Дмитрием Строиловым, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участники совещания обсудили обращения ступинцев. На прошлой неделе зарегистрировано 41 обращение. Большая часть вопросов жителей касается диспансеризации и некорректного ввода данных в электронные медицинские карты пациентов. По каждому случаю в медицинском учреждении проведут проверку.

Продолжается капитальный ремонт объектов здравоохранения. Новые строительные бригады приступили к работам во взрослой поликлинике в поселка Малино и инфекционном корпусе в городе Ступино.

По словам руководителя Ступинской клинической больницы, готовность объектов составляет: порядка 80% в инфекционном корпусе в Ступино, свыше 60% в поликлинике поселка Малино и 50% в михневской поликлинике. Отмечена, необходимость нарастить темпы работ и увеличить на площадках количество рабочих.

Участники рабочей встречи также обсудили взаимодействие между ступинской больницей и Госавтоинспекцией при дорожно-транспортных происшествиях.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.