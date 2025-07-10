В Москве побит первый летний рекорд тепла 1996 года

В Москве успешно побит первый летний рекорд жары. Он был установлен в 1996 году, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

К 14:00 температура воздуха в Москве увеличилась до 33,6 градусов тепла. Это на 0,2 градуса больше, чем в тот же день в 1996 году.

«Таким образом, сегодня в Москве обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха», — написал Леус.

Прогрев не остановился. Точные цифры рекорда будут названы после 21:00.