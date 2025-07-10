В Клину начали проверку готовности котельных к зиме

Глава городского округа Клин Алена Сокольская побывала в котельной в деревне Струбково Западного территориального округа. Котельная — новейшая, ее запустили прошлой весной в рамках реализации концессионного соглашения между Администрацией городского округа Клин и компанией «Газпром теплоэнерго МО». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Котельная без сбоев прошла свой первый отопительный сезон и плановым порядком готовится к новой зиме. В журнале проверок — отметки о проведении всех необходимых гидравлических испытаний, контроль за автоматикой. Кстати, автоматизировано тут все. Котельная выдает на дома ровно такое тепло, которое нужно по температуре за окном. „Мощность котельной — 3,3 Мегаватта. Этого хватает на имеющийся в деревне жилой фонд“, — доложил Главе руководитель проекта ООО „ГК ЕКС"Денис Морозов.

Старая котельная, кстати, рядом, выглядит как анахронизм: массивное кирпичное здание, старые, ржавые от времени трубы. Всё это в деревне больше не нужно, специалисты проработают вопрос демонтажа устаревшей постройки. Как, кстати сказать, недавно в центре Клина демонтировали устаревшую теплотрассу не где-то, а в самом центре города, для чего перекрывали трассу «М-10 РОССИЯ».

В 2025 году в городском округе Клин в рамках концессионного соглашения строятся БМК в Бирево, в Шевляково (2 объекта), в пос. Зубово на ул. Первомайская, в Малеевке и Спас-Заулке. В работе также строительство 2-ух ЦТП в Клину, реконструкция 2-х котельных — в Соголево и Зубово, строительство 8-ми теплогенерирующих установок по всему округу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.