Новый детсад появится в московском районе Соколиная Гора

Территорию около 2,5 га рядом с Лечебной улицей, 6, и Борисовской улицей, 9, 11, 14, в столичном районе Соколиная Гора преобразуют. Там появятся новое жилье и детский сад, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

На земельном участке, где находятся устаревшие объекты, в рамках программы комплексного развития территорий создадут современный квартал. В нем будет все нужное для комфортного проживания.

Всего в Москве одобрены и воплощаются в жизнь 118 проектов КРТ. Благодаря им в городе появится 28,7 млн кв. м недвижимости, а также более 340 тыс. рабочих мест.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в 23 районах столицы построят более 1,8 млн «квадратов» жилья. Работы проводятся по программе реновации.