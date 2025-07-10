Глава Балашихи проверил ход модернизации диспетчерской коммунальных систем

Глава Балашихи Сергей Юров посетил с рабочим визитом муниципальное унитарное предприятие «Балашихинские Коммунальные Системы». В рамках осмотра предприятия сотрудники рассказали о процессах диспетчеризации объектов теплоснабжения, сообщает пресс-служба администрации округа.

На предприятии открыли службу единого окна, которая позволяет жителям разных микрорайонов округа обратиться со своими вопросами и обращениями в удобный для них филиал по месту жительства. Данное введение помогает уменьшить очереди и упростить процесс подачи обращений.

Сотрудники предприятия принимают заявления физических и юридических лиц. Также для удобства жителей предусмотрена возможность подачи обращения в электронном формате через сайт «Балашихинских Коммунальных Систем».

Также одной из главных задач модернизации является объединение процессов водоканалов и теплоснабжающих организаций в единый механизм.

«Совместно с министерством энергетики разрабатывается программный продукт, ведется работа по диспетчеризации объектов: теплоснабжения — котельных, центральных тепловых пунктов, объектов водоснабжения — водозаборных узлов, канализационно-насосных станций. Таким образом, можно в онлайн режиме отслеживать работу всех объектов, оперативно получать информацию об аварийных ситуациях и направлять специалистов для их устранения», — поделился Сергей Юров.

Во время посещения предприятия Сергей Юров обсудил с сотрудниками моменты, требующие доработки, чтобы усовершенствовать процесс модернизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.