Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что похищенные у страны средства могут быть возвращены, но с помощью настоящих репараций, которые заплатят поверженные враги РФ.

По словам Медведева, если Евросоюз все же попробует украсть заблокированные в Бельгии российские активы, выдавая это за некий «репарационный кредит», то такие действия могут быть квалифицированы как повод к войне. В таком случае Брюссель и отдельные страны ЕС ждут все вытекающие из этого последствия.

«И тогда возврат этих средств может состояться уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России», — написал Медведев в Telegram-канале.

Ранее он высказался о ситуации с задержанием бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини. Медведев понадеялся, что такая же участь постигнет председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

