Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о ситуации с задержанием бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини. Он понадеялся, что такая же участь постигнет председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

Комментируя ситуацию с задержанием Могерини, Медведев вспомнил фильм «Залечь на дно в Брюгге». После того, как она покинула должность, решила стать ректором Колледжа Европы в том самом Брюгге. По словам зампреда Совбеза РФ, на контрактах она и «спалилась».

Он подчеркнул, что «дама пошла вразнос» именно на пенсии, хотя Медведев помнит Могерини. Он считает, что она работала лучше, чем фон дер Ляйен и Каллас.

«Она была вообще-то даже поприличнее, чем две нынешние мерзкие ворюги-русофобки — Урсула фон дер как-то там и Кая Каллас. На этих просто пробы ставить негде. Эти ждать пенсии не стали», — написал Медведев в Telegram-канале.

Также он напомнил, что сейчас Россия и США ведут переговоры о мире на Украине. В это время Евросоюз, возглавляемый фон дер Ляйен и Каллас, продвигает войну до последнего украинца.

«Остается надеяться, что две свихнувшиеся ведьмы скоро последуют путем госпожи Могерини. Либо вообще закончат как два героя упомянутого фильма. Чего им искренне желаю», — заключил Медведев.

2 декабря прошли обыски в здании Европейской службы внешних связей в Брюсселе и Колледжа Европы в Брюгге. Могерини задержали по подозрению в мошенничестве. Следователи проверяют ее причастность нецелевому использованию средств в период с 2021 по 2022 год.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.