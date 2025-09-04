После того как Великобритания передала Украине 1,3 млрд долларов, полученных с доходов замороженных российских активов, ситуацию прокомментировал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Британия украла эти деньги и передала киевскому режиму, в дальнейшем для нее это может обернуться последствиями.

Медведев подчеркнул, что сложившуюся ситуацию можно было бы решить в судебном порядке, но в текущий момент это невозможно. Поэтому Россия может вернуть то, что ей принадлежит, иным путем.

«Так что всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов с них должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество страны 404. Ну, или изъятием ценностей британской короны. Их еще достаточно в разных местах, включая и находящиеся в России», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Венгрия обратилась в суд с иском против Евросоюза, который передал Украине средства с замороженных российских активов без ее согласия.