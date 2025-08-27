Венгрия подала в суд на ЕС из-за выплат Украине с замороженных активов РФ

Правительство Венгрии подало в суд иск против Евросоюза. Причиной такого решения стало перечисление доходов с замороженных российских активов в пользу Украины без согласования с венгерской стороной, пишет РИА Новости со ссылкой на Portfolio.

Венгерские власти оспаривают два ключевых решения в вопросе перечисления Украине средств с доходов от российских замороженных активов. Первое касается постановления Совета ЕС от мая 2024 года о передаче почти всех процентов (99,7%) от арестованных российских средств в Европейский фонд мира. Второе — февральское решение 2025 года самого фонда о направлении этих денег Украине.

По данным издания, при принятии последнего решения мнение Венгрии было проигнорировано под предлогом того, что страна не входит в число государств-доноров фонда.

Исход судебного разбирательства может стать важным прецедентом. Если венгерская сторона одержит победу, подобные процедуры в будущем станут невозможны, и каждое голосование в Совете ЕС потребует индивидуального рассмотрения. В случае же проигрыша правительства Венгрии механизм обхода венгерского вето может быть использован и в последующих ситуациях.

Ранее Евросоюз назвал точную сумму выплат Украине, которую она получила от замороженных российских активов. Только за первое полугодие 2025 года Киеву перечислили более 10 млрд евро.