За первое полугодие 2025 года украинская сторона получила 10,1 миллиарда евро от доходов российских активов, находящихся под заморозкой в Европе. Соответствующее финансирование поступало Киеву регулярно последние шесть месяцев, об этом пишет РБК со ссылкой на Welt и данные от Еврокомиссии.

В январе Украине направили самый крупный транш в размере 3 миллиардов евро от замороженных российских активов. После двухмесячного перерыва в марте последовал платеж в 1 миллиард евро, а в апреле сумма увеличилась до 3,1 миллиарда. В последующие три месяца Украина получала стабильно по 1 миллиарду евро ежемесячно. В общей сложности за первое полугодие 2025 года киевский режим получил 10,1 миллиардов евро.

Российская сторона расценивает действия с замороженными активами как незаконное присвоение средств. Брюссель, в свою очередь, сообщил, что общая поддержка Украины странами Евросоюза с начала февраля 2022 года достигла 168,9 миллиардов евро, включая гуманитарную, финансовую и военную составляющие.

Накануне празднования 34-летия независимости Украины, которое отмечается 24 августа, был сформирован пакет помощи размером 4,05 миллиарда евро. В его рамках 22 августа Киеву перевели дополнительный миллиард евро, который не был учтен в отчете издания Welt.