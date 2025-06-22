Медведев: президент-миротворец Трамп начал новую войну для США

сегодня в 13:37

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что американский президент Дональд Трамп, пришедший как президент-миротворец, ударами по Ирану начал новую войну для США.

В ночь на 21 июня американские военные ударили по трем ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, целью атаки было ограничение ядерных возможностей Ирана. Удары наносились при помощи стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit.

«Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США. <…> Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!» — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза РФ добавил, что с такими успехами американский лидер не получит Нобелевскую премию, даже несмотря на всю «продажность данной номинации».

Ранее стало известно, что власти и военные США готовятся к возможному ответу Ирана на удары по ядерным объектам в ближайшие 48 часов.