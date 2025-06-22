США готовятся к ответному удару Ирана через 48 часов

Власти и военные США готовятся к возможному ответу Ирана на удары по ядерным объектам в ближайшие 48 часов, сообщает RT .

По информации NBC со ссылкой на представителей американского министерства обороны и высокопоставленного чиновника из Белого дома, еще неизвестно, будут ли эти возможные удары нанесены по целям в стране, за границей или в одно и то же время.

Источники, которые знакомы с военным планированием, уточнили, что у Ирана есть утвержденные сценарии на случай эскалации конфликта. Среди них предусмотрены и удары по базам США и их объектам на территории Ближнего Востока.

Ранее американские военные нанесли авиаудары при помощи стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit по трем ядерным объектам в Иране. Президент США Дональд Трамп назвал их «впечатляющим военным успехом».