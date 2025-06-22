Трамп заявил о ликвидации иранских объектов по обогащению урана

Американский президент Дональд Трамп в выступлении с обращением к нации после ударов по территории Ирана заявил, что были уничтожены объекты по обогащению урана, сообщает «Лента.ру» .

Военные США в ночь на 21 июня ударили по трем ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Как уточнил президент Штатов Дональд Трамп, целью было ограничение ядерных возможностей Ирана.

По его словам, Штаты добились полной ликвидации указанных объектов. Он назвал удары США по Ирану «впечатляющим военным успехом».

«События этого утра возмутительны и будут иметь далеко идущие последствия», — подчеркнул Аракчи.

Президент подчеркнул, что американские военные ударили по трем ядерным объектам Ирана. Это Фордо, Натанз и Исфахан. При этом США сбросили полный комплект бомб на Фордо, который Трамп назвал «основным объектом» проведенной операции.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России или МАГАТЭ сейчас нет свидетельств того, что Иран планировал сделать ядерное оружие, также власти страны не раз говорили о нежелании создавать его.