Смерть с небес: на что способны американские бомбардировщики B-2 Spirit

Военно-воздушные силы США применили для ударов по иранским ядерным объектам B-2 Spirit — стратегические бомбардировщики, разработанные компанией Northrop Grumman. Данный тип самолета известен своим уникальным дизайном с низким уровнем заметности (стелс), что позволяет ему избегать обнаружения радарами.

B-2 Spirit совершил свой первый полет в 1989 году и был введен в эксплуатацию в 1997 году. Данный самолет считается одним из самых современных и технологически продвинутых бомбардировщиков в мире, и его использование играет важную роль в стратегической авиации США.

B-2 имеет обтекаемую форму и использует специальные материалы, которые поглощают радиоволны, что делает его практически невидимым для радаров. Бомбардировщик способен выполнять длительные миссии без необходимости дозаправки, что делает его эффективным для стратегических операций.

Самолет может нести как ядерные, так и обычные боеприпасы, включая высокоточные управляемые бомбы. Борт управляется экипажем из двух человек — пилотом и штурманом. Стоимость одного бомбардировщика составляет свыше 2 млрд долларов, на вооружении ВВС США стоят около 20 единиц.

Накануне США провели атаку на три ключевых объекта ядерной инфраструктуры Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. Основной удар был направлен на объект Фордо, куда самолеты сбросили полный боезапас.

В операции использовались стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, которые применили противобункерные бомбы GBU-57, специально разработанные для уничтожения подземных укреплений. В ходе атаки было применено от пяти до шести таких бомб, каждая из которых весит более 13,5 т и содержит 2,5 т взрывчатки.

Президент Дональд Трамп заявил, что США полностью уничтожили объекты по обогащению урана. Белый дом также опубликовал фотографии, сделанные во время удара. Трамп охарактеризовал операцию как «исторический момент» для США, Израиля и всего мира.