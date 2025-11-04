Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

сегодня в 09:54

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днем народного единства. Он отметил, что в единстве жителей РФ — сила страны.

«В этом залог нашей будущей победы», — добавил Медведев.

4 ноября в России отмечают День народного единства. Он посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем народного единства. Праздник напоминает о героических страницах в истории государства.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.