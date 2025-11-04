Медведев поздравил россиян с Днем народного единства
Медведев: залог будущей победы заключается в единстве жителей РФ
Фото - © РИА Новости
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днем народного единства. Он отметил, что в единстве жителей РФ — сила страны.
«В этом залог нашей будущей победы», — добавил Медведев.
4 ноября в России отмечают День народного единства. Он посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году.
Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем народного единства. Праздник напоминает о героических страницах в истории государства.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.