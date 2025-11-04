Власти поздравили москвичей с Днем народного единства

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил жителей столицы с Днем народного единства. Праздник напоминает о героических страницах истории страны.

Также он утверждает ценности патриотизма, служения Отчизне.

Собянин добавил, что традиции народного единства стали прочным фундаментом для современной РФ. Люди, находясь друг рядом с другом, защищают суверенитет государства, а также воплощают в жизнь масштабные планы развития.

Мэр Москвы пожелал жителям города крепкого здоровья, благополучия и достижений в работе.

День народного единства празднуют в России каждое 4 ноября. Он посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году.

