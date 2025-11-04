Россиянам напомнили, в честь чего в РФ отмечают День народного единства

Каждый год 4 ноября в РФ отмечают День народного единства. В современной России праздник учредили в 2005 году.

День народного единства посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году. Также он приурочен к дате празднования Дня Казанской иконы Божией матери.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что 4 ноября 1612 года солдаты народного ополчения, которыми руководили Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, провели успешный штурм Китай-города. Так они выбили из Москвы польских интервентов.

Это событие показало, что народ в стране сплочен. Причем вне зависимости от того, какое у людей происхождение, вероисповедание или же положение в обществе.

В историческом плане День народного единства связан с завершением периода Смутного времени на Руси. Он начался с момента кончины Ивана Грозного и шел до 1613 года. Тогда страной начал управлять первый из династии Романовых.

Во время Смутного времени единое русское государство распалось, появились разные самозванцы. Власть в Москве захватила так называемая «семибоярщина», которой руководил князь Федор Мстиславский.

В Кремль были допущены солдаты из Польши. Они намеревались сделать правителем страны католического королевича Владислава.

Патриарх Гермоген обратился к русскому народу и попросил защитить страну, веру и изгнать польских интервентов. Солдаты откликнулись на призыв и появилось патриотическое движение, направленное на освобождение Москвы. Народным ополчением руководили князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.