Медведев ответил на предложение испытать «Посейдон» на Бельгии

сегодня в 23:13

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал ответ на предложение пользователя социальной сети X, предложившего использовать Бельгию в качестве испытательного полигона для подводного аппарата «Посейдон», сообщает РИА Новости .

«Тогда Бельгия исчезнет», — написал Медведев в своем официальном аккаунте.

Жесткий ответ российского политика последовал на комментарий пользователя под ником SelfMade, который в шутливой форме предложил провести дополнительные испытания стратегического оружия на территории бельгийского государства.

Ранее в ходе реакции на сообщение об успешных испытаниях «Посейдона» заместитель председателя Совбеза охарактеризовал этот аппарат как «оружие Судного дня», способное вызывать искусственные цунами и несущее беспрецедентную угрозу.

Во вторник президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, отметив его превосходство по мощности над межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат».