Путин: Россия провела испытания безэкипажного подводного аппарата «Посейдон»

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что 28 октября российские военные провели испытания безэкипажного подводного аппарата «Посейдон». Он назвал этот комплекс перспективным, сообщает пресс-служба Кремля .

По словам Путина, «Посейдон» обладает ядерной энергетической установкой. В ходе испытаний военным впервые удалось «не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку». Глава государства назвал это большим успехом.

Президент отметил, что новый аппарат по показателям мощности опережает даже российскую межконтинентальную ракету «Сармат». Также Путин сказал, что никакие аналоги не могут сравниться с «Посейдоном» по скоростям и глубинам движения. Перехват аппарата также невозможен.

В среду Путин приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка МО РФ. Он побеседовал с военнослужащими, проходящими здесь лечение.

Ранее глава государства рассказал о тестировании крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». По словам Путина, ядерные силы государства находятся на наиболее высоком уровне.

