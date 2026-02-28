Медведев об операции США против Ирана: миротворец показал лицо

После того как Израиль нанес удар по Ирану, а президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начал крупную операцию против Тегерана, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что «миротворец показал лицо», подразумевая, судя по всему, американского лидера.

«Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном — операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особенно и не хотел договариваться», — заявил Медведев.

Зампредседателя Совбеза также указал на то, что еще непонятно, кто именно победит в конфликте. Персидская империя, по его словам, была основана 2500 лет назад — гораздо раньше, чем США. Какие-либо выводы Медведев предложил делать лет через 100.

Ранее сообщалось, что в Иране на фоне начавшихся атак со стороны Израиля и США почти полностью не работает интернет. Уровень подключения к Сети составляет только 4%.

