Медведев о Зеленском: история скоро сольет его в выгребную яму с нечистотами

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал оскорбления нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского в адрес российского лидера Владимира Путина. Он считает, что в скором времени история сольет главу киевского режима в «выгребную яму».

«Президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным (знаю это и по собственному опыту). Что вчера в ходе прямой линии блестяще продемонстрировал Владимир Путин, который излучал уверенность и спокойствие. На то он и президент», — написал Медведев в Telegram-канале.

При этом он обратил внимание, что киевский режим показывает свою «крутость» в публичных оскорблениях. Однако Медведев считает, что причина подобного выпада Зеленского – вовсе не нервный срыв после слов Путина про дуэль «Орешника» и западной системы ПВО.

Он уверен, что поведение украинского президента — это прямой и оскорбительный ответ избранному лидеру США Дональду Трампу, намек, что переговоры между РФ и Украиной невозможны при таких отношениях. Поэтому, по логике Зеленского, республиканец должен и дальше накачивать киевский режим оружием.

Такая риторика освобождает украинского президента от необходимости соблюдать приличия, считает Медведев. Зеленский понимает, что вести с ним переговоры Москва будет только в случае его легитимности, но осознает, что этого больше не произойдет.

«История совсем скоро сольет его в выгребную яму с нечистотами, которая и поглотит ничтожество в удушливых миазмах забвения», — заключил зампред СБ РФ.

Ранее Медведев назвал теракт против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова агонией бандеровского режима. По его словам, понимая, что военное поражение неизбежно, киевская власть наносит трусливые и подлые удары по мирным городам.