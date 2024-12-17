Медведев назвал теракт против генерала Кириллова агонией бандеровского режима

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«Этот теракт — агония бандеровского режима. Из последних сил он пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и смерть, оправдаться за катастрофическое положение на фронте», — написал Медведев в телеграмме соболезнований родным и близким высокоставленного офицера.

По его словам, понимая, что военное поражение неизбежно, киевская власть наносит трусливые и подлые удары по мирным городам.

Медведев добавил, что генерал Кириллов был настоящим патриотом российского государства, а высшее военно-политическое руководство Украины ждет «неминуемое возмездие».

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов с помощником погибли в результате взрыва, произошедшем утром 17 декабря на юго-востоке Москвы. СК возбудил уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, теракт, незаконный оборот оружия, боеприпасов). Основная версия гибели Кириллова — диверсия со стороны ВСУ.