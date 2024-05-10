Медведев о заявлении про применение ВСУ оружия Британии: Дэвид, ты поаккуратнее

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина может применять британское оружие против РФ.

В начале мая Кэмерон во время рабочего визита в Киев заявил, что ВСУ могут использовать британское оружие в атаках на РФ.

«Крутой! Зря, дяденька. Ведь Storm Shadow/SCALP-EG управляется не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами. При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что ВС страны сейчас начали отрабатывать ответ на подобные атаки. Именно это является целью запланированных учений.

По его словам, также Кэмерон призывал бороться в Россией и ее президентом Владимиром Путиным до конца.

«Нет у меня приличного ответа, кроме разве что одного. Дэвид — ты, того, поаккуратнее», — добавил Медведев.