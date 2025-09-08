Медведев: недружественные страны могут специально заносить в РФ опасные растения

Представители недружественных стран могут преднамеренно завозить на территорию России опасные виды растений и микроорганизмов. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС .

Политик провел заседание межведомственной комиссии Совбеза. Он обсудил с коллегами противодействие современным угрозам биологической безопасности.

В ходе заседания Медведев допустил, что в РФ специально могут быть ввезены опасные растения и микроорганизмы. По его словам, недружественные страны могут использовать это в качестве биологической борьбы с Россией.

Ранее Медведев заявил, что РФ больше не будет миндальничать с Финляндией. По его словам, дальнейшее противостояние этой страны с Москвой может привести к необратимому разрушению финской государственности.