Медведев: Москва больше не будет миндальничать с Финляндией

Дальнейшее противостояние Финляндии с Москвой может привести к необратимому разрушению финской государственности. Об этом заявил заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев, предупредив, что РФ больше не будет миндальничать с этой страной, пишет ТАСС .

По словам Медведева, Россия больше не будет проявлять снисходительность, как это было в 1944 году. Зампред Совбеза отметил, что финские власти, развивая военную инфраструктуру, которую он сравнил с «линией Маннергейма», рискуют получить серьезный ответ.

«Миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет. Читать им добрые сказки про муми-троллей тоже. Как говорится, sitä saa, mitä tilaa — что заказываешь, то и получаешь», — сказал Медведев.

Политик также указал, что воспринимает действия Финляндии как подготовку к возможной агрессии против России, что, по его мнению, является проявлением реваншизма со стороны финского руководства.

Ранее Медведев заявлял, что Россия не может игнорировать участие Финляндии в НАТО. По его словам, этот факт меняет военный подход к обустройству границы.