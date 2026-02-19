Украинский президент Владимир Зеленский зря тратит силы на попытки сохранить свой пост, так как его роль для Вашингтона сводится к положению «полезного идиота». Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС .

По словам Медведева, продолжение руководства Зеленского для Киева ведет лишь к дальнейшему сокращению территории Украины.

«Зеленая моль обеспокоена интервью (экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия — ред.) Залужного и пристает к янки по вопросу выборов на Украине, опасаясь, что Россия хочет прихлопнуть киевского жучка. США плевать на выборы, просто двухбитный клоун — полезный идиот», — отметил Медведев.

Ранее Зеленский заявил, что в текущих реалиях жители Украины сами выступают против проведения президентских выборов. По его данным, против их организации высказались сразу 90% украинцев.

Официально президентский срок Зеленского закончился еще весной 2024 года, однако выборы проводить не стали в связи с военным положением в стране, которое регулярно продлевается.

