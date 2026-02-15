Зеленский заявил, что 90% украинцев против проведения президентских выборов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подавляющее большинство граждан страны — 90% — не поддерживает идею проведения выборов в текущих условиях. Он подчеркнул, что организация голосования в период боевых действий представляется украинцам неприемлемой, пишет РБК со ссылкой на Politico.

Украинский лидер также указал на практические сложности, такие как обеспечение участия военнослужащих на фронте и миллионов украинцев, выехавших за рубеж.

Ранее Зеленский отмечал, что Киев рассматривает возможность организации выборов и референдума спустя несколько месяцев после установления режима прекращения огня. Данные социологического исследования, проведенного в январе Киевским международным институтом социологии, показывают, что 64% опрошенных одобряют такой подход. При этом 18% респондентов полагают, что подобные заявления могут быть связаны с желанием действующей власти сохранить свои позиции.

Что касается референдума по условиям мирного договора с Россией, эту инициативу поддерживают 55% граждан, тогда как 32% выступают против.

Со стороны Москвы прозвучали заявления о готовности гарантировать безопасность в день голосования на Украине, если выборы все же состоятся. Об этом, в частности, говорил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Аналогичную позицию осенью высказывал президент РФ Владимир Путин.

Срок полномочий Зеленского истек еще весной 2024 года, однако проведение выборов было отложено из-за введения военного положения в стране, которое регулярно продлевается. В настоящее время оно действует до 4 мая 2026 года.

