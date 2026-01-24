«Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой», — написал Медведев.

Он также добавил, что это не первый случай, «когда импотентам из ЕС плюют в лицо», отметив, что сначала это делали США, а теперь и Украина. Зампред Совбеза охарактеризовал Зеленского как «отсталого пасынка», демонстрирующего пренебрежение к Европейскому союзу.

Ранее на саммите в Давосе Зеленский выступил с резкой критикой в адрес европейских партнеров, обвинив их в недостаточной поддержке. По мнению немецких СМИ, это произошло на фоне провала его визита, связанного с отказом президента США Дональда Трампа подписывать новые гарантии безопасности для Киева.



