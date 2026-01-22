FT: встреча Трампа и Зеленского в Давосе закончилась без подписания документов

Встреча в Давосе с американским президентом Дональдом Трампом стала неудачей для украинского лидера Владимира Зеленского, пишет Financial Times, сообщает РИА Новости .

«Документы, относительно которых американские чиновники вели переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, стороны так и не пришли к соглашению, что стало ударом для Зеленского.

Весь процесс урегулирования конфликта на Украине фактически сведен к обсуждению одной проблемы, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Однако дипломат не раскрыл содержание этой финальной темы.

Выступая перед участниками форума, Уиткофф подчеркнул, что достигнутая концентрация на единственном спорном моменте свидетельствует о принципиальной разрешимости кризиса на Украине.

