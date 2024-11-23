Медведев назвал условие для завершения конфликта на Украине
Медведев: украинский конфликт закончится, если НАТО не будет разжигать войну
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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что конфликт на Украине завершится без дополнительных потерь, если НАТО перестанет подогревать эскалацию, сообщает Life.ru.
«Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества», — сказал Медведев интервью телеканалу Al Arabiya.
Ранее Медведев допустил, что возможна эскалация украинского конфликта на Украине из-за действий западных стран.
Также он подчеркнул, что в руководстве страны нет душевнобольных, поэтому РФ не хочет и не планирует применения ядерного оружия.