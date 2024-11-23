Медведев назвал условие для завершения конфликта на Украине

Медведев: украинский конфликт закончится, если НАТО не будет разжигать войну

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что конфликт на Украине завершится без дополнительных потерь, если НАТО перестанет подогревать эскалацию, сообщает Life.ru .

«Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества», — сказал Медведев интервью телеканалу Al Arabiya.

Ранее Медведев допустил, что возможна эскалация украинского конфликта на Украине из-за действий западных стран.

Также он подчеркнул, что в руководстве страны нет душевнобольных, поэтому РФ не хочет и не планирует применения ядерного оружия.