Обмен заключенными между Россией и США — один из самых крупнейших в современной истории, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

По его словам, переговорщики с обеих сторон провели сложную шахматную партию.

Во время нее использовались методики из лучших учебников. Даже «западные партнеры» действовали прагматично и смогли прийти с Москвой к компромиссу.

Обмен состоялся в пользу России. В РФ вернулись сотрудники спецслужб и те, кто занимался другой деятельностью, направленной на защиту интересов РФ. Взамен Москва отдала иностранцев, осужденных за шпионаж, другие преступления, и своих граждан — «так называемую несистемную оппозицию» — которые сделали «своей жизненной целью разрушение страны», в которой живут.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина по поводу обмена заключенными. Он сказал, что глава РФ заключил еще одну великолепную сделку, в отличие от Соединенных Штатов.