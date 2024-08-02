Медведев назвал Гросу потерявшей совесть свиньей после слов о голоде в Молдавии

Зампредседатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал попытки спикера молдавского парламента Игоря Гросу продвинуть инициативу о признании голода в республике в 1946–1947 годах геноцидом по аналогии с голодомором в Украинской ССР.

Ранее стало известно, что власти Молдавии планируют выступить с инициативой по признанию послевоенного голода 1946–1947 годов геноцидом. По словам Гросу, иметь только осуждающую декларацию и чтить те события является недостаточным.

«Каким же наглым, лицемерным дураком надо быть, чтобы так издеваться над историей и здравым смыслом! Любому мало-мальски образованному человеку известно, в каком состоянии находилась экономика СССР после окончания войны», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что после окончания войны численность трудоспособного мужского населения в селах снизилась до уровня 1931 года. Усложнили ситуацию проблемы с засухой и урожаем. Ликвидировать последствия удалось благодаря колоссальным общим усилиям всей страны.

По мнению зампреда Совбеза, Гросу считает, что вся страна жировала, в то время как «маленькая несчастная Молдавия чахла от голода». Он назвал спикера парламента Молдавии «потерявшей остатки совести свиньей», а инициаторов данной идеи «младофальсификаторами».

Медведев добавил, что в Кишиневе пытаются обернуть трагедию в фарс, при этом «обеляя ее истинных виновников», среди которых Третий рейх и его пособники, а также Румыния.