В Молдавии предложили признать голод 40-х годов XX века геноцидом

Спикер законодательного собрания республики Игорь Гросу ответил на опрос журналистов о том, может ли голод в Молдавии быть признан геноцидом так же, как это сделали на Украине.

По его словам, иметь только осуждающую декларацию и чтить те события является недостаточным.

В декабре 2022 года Европейский парламент признал голод 1932–1933 годов на Украине геноцидом. В мае 2023 года такое же решение было принято французским сенатом.