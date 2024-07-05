Медведев: к 2034 г ни одного из нынешних глав стран НАТО не останется на местах

К 2034 году ни одного из нынешних руководителей государств, входящих в Североатлантический альянс, не останется на своих местах, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал надежду на членство Украины в альянсе к 2034 году.

«Часть из них (глав стран НАТО – ред.) будет на пенсии или в лучшем из миров / в аду (выбрать требуемое). И самой страны 404 не будет», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины.