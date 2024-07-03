DPA: Столтенберг не смог убедить союзников оказывать многолетнюю поддержку Киеву
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Киева, сообщает РИА Новости.
О том, что генсек не убедил союзников, рассказали в информационном агентстве DPA.
Ранее Пентагон признал право Киева атаковать Крым американским оружием после трагедии на пляже в Севастополе, где ВСУ дальнобойной ракетой убили четверых мирных жителей, включая двух детей и ранили 153 человека.
США и НАТО требуют разрешить Киеву атаковать все российские территории.