сегодня в 14:56

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Киева, сообщает РИА Новости.

О том, что генсек не убедил союзников, рассказали в информационном агентстве DPA.

Ранее Пентагон признал право Киева атаковать Крым американским оружием после трагедии на пляже в Севастополе, где ВСУ дальнобойной ракетой убили четверых мирных жителей, включая двух детей и ранили 153 человека.

США и НАТО требуют разрешить Киеву атаковать все российские территории.