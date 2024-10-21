Дмитрий Медведев процитировал Федора Тютчева, который в 1864 году написал, что «…между Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради принципов». Поэт считал, что Россия должна вести политику, направленную на разъединение союза западных держав.

Медведев согласен с данным мнением. Он отметил, что у России и ныне похожие задачи — максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом, по словам политика, содействуют и сами Соединенные Штаты, которые планируют «господствовать над Старым Светом».

«А дальше цель может быть только одна — распад самих США», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что необходимо как минимум создать «противовес» США. И сейчас уже видны перспективы «нового баланса» в виде ШОС, БРИКС и других региональных союзов. Медведев добавил, что без них разразится «тотальная война», которая истребит человечество.

Ранее Медведев рассказал, что Россия отреагирует на ядерный шантаж Киева через договор с КНДР. Он рекомендовал не проверять, как работает статья документа об оказании взаимной военной и иной помощи.