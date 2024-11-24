Медведев: бомбоубежища от «Орешника» западным столицам не помогут

Российская баллистическая ракета «Орешник» может нанести сильный ущерб столицам стран Запада. До них боеприпас долетит за минуты, и бомбоубежища не спасут, сообщает в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

ВС РФ ударили по заводу «Южмаш» в Днепре баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Она нанесет неприемлемый ущерб, перехватить ее невозможно, срок доставки до цели — несколько минут. Спастись в бомбоубежищах тоже не получится, написал политик.

Украинские пропагандисты убеждают своих слушателей, читателей и зрителей в том, что «Орешника» на самом деле не существует, и Россия всех вводит в заблуждение. Тем, кто в это верит, Медведев посоветовал попробовать зажмуриться, однако проблема не исчезнет.

Западные страны говорят о том, что хотели бы вернуть Украине ядерное оружие. Однако Медведев напомнил им о том, что у России поменялась доктрина, регулирующая вопрос применения ЯО. Также зампред Совбеза РФ отметил, что в таком случае Москва передаст свое атомное оружие союзникам.

Ранее Медведев сказал, что украинский конфликт закончится, если НАТО не будет его разжигать.