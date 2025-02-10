Медведчук: Зеленский признался в пропаже миллиардов и подписал себе приговор

Президент Украины Владимир Зеленский признал пропажу миллиардов, которые США выделяло Киеву. Этим он подписал себе приговор, считает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, сообщает « Смотрим.ру ».

Ранее Зеленский в интервью агентству Associated Press заявил, что Украина получила только 75 млрд из 177 млрд долларов, которые выделили ей США. Он отметил, что не знает, куда делись остальные деньги.

Медведчук назвал это признание украинского президента сенсацией. Он считает, что благодаря данному заявлению Зеленский «подписал себе приговор».

По словам Медведчука, помощь Украине с самого начала поступления американских средств была «коррупционной схемой». Он отметил, что уже тогда стало ясно, что большая часть выделенных денег до Киева не дошла.

Медведчук заявил, что Зеленский знал, в чьи именно карманы шла выделенная Украине помощь, но «предпочитал брать откаты». По словам мужчины, сейчас украинский президент хочет «сдать старый состав Пентагона и ЦРУ, надеясь работать с нынешним».

Между тем заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выделенные Украине деньги в качестве помощи от Запада оказались в карманах у «ворья всех мастей от Вашингтона до Киева».