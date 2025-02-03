Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что 100 млрд долларов, выделенные Украине в качестве помощи от Запада, оказались в карманах у «ворья всех мастей от Вашингтона до Киева».

По словам политика, украинский президент Владимир Зеленский сам признался, что части обещанных денег Киев не увидел. Медведев отметил, что глава киевского режима мог «попилить» эти деньги со своими товарищами.

Зампред Совбеза РФ рассказал, что миллиарды долларов, которые администрация бывшего президента США Джо Байдена выделяла для помощи Украине, начали разворовывать еще в Соединенных Штатах. По его словам, деньги оказались в карманах у сотрудников Минобороны, ЦРУ и предприятий ВПК.

«Распил продолжился в Киеве: тырили миллиардами и сами деньги, и купленное на них оружие», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Политик считает, что Запад продолжит выделять Украине деньги, но их все равно будут разворовывать, а виновные не будут наказаны.

Ранее Зеленский в интервью агентству Associated Press признался, что Украина получила только 75 млрд долларов от США вместо обещанных 177 млрд. Он также сказал, что не знает, куда пропали выделенные деньги.