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Мединский: РФ и Украина выполнили все гуманитарные договоренности второго раунда

Глава российской делегации по урегулированию украинского конфликта, помощник президента России Владимир Мединский по итогам третьего раудна переговоров между РФ м Украиной заявил, что страны полностью выполнили все гуманитарные договоренности, которых достигли 2 июля, пишет РБК .

По словам Мединского, также завершается обмен пленными по 250 человек с каждой стороны, а обмен по 1200 пленных уже полностью завершен.

Третий раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса стартовал в Стамбуле в 20:38, а в 21:16 — завершился. После этого журналистов пригласили на пресс-подход.

РФ вернула Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ и получила небольшое количество своих, также заявил Мединский по итогу состоявшихся переговоров.

Ранее сообщалось, что перед третьим раундом переговоров Мединский лично пообщался с главой украинской делегации — министром обороны Украины Рустемом Умеровым.