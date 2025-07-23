Мединский: РФ и Украина выполнили все гуманитарные договоренности второго раунда
Глава российской делегации по урегулированию украинского конфликта, помощник президента России Владимир Мединский по итогам третьего раудна переговоров между РФ м Украиной заявил, что страны полностью выполнили все гуманитарные договоренности, которых достигли 2 июля, пишет РБК.
По словам Мединского, также завершается обмен пленными по 250 человек с каждой стороны, а обмен по 1200 пленных уже полностью завершен.
Третий раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса стартовал в Стамбуле в 20:38, а в 21:16 — завершился. После этого журналистов пригласили на пресс-подход.
РФ вернула Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ и получила небольшое количество своих, также заявил Мединский по итогу состоявшихся переговоров.
Ранее сообщалось, что перед третьим раундом переговоров Мединский лично пообщался с главой украинской делегации — министром обороны Украины Рустемом Умеровым.