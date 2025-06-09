Помощник президента России и глава российской делегации в возобновившихся мирных переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал, что россияне требуют гораздо более жестоких действий от властей в отношении киевского режима на фоне атак ВСУ по территории Российской Федерации, сообщает РИА Новости .

Он рассказал, что российской делегации было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров после ЧП с пассажирским поездом, отметив, что произошедшее является терроризмом.

«Конечно, после этого граждане требуют: нужно „Орешником“ по Киеву, по Львову, хватит переговоров», — отметил Мединский.

Поезд сообщением Климов — Москва сошел с рельсов в Брянской области вечером 31 мая в результате подрыва моста. Погибло семь человек, более 100 пострадали.

Ранее Владимир Мединский рассказал о личном разговоре с членом украинской делегации, которую Киев отправлял на переговоры в 2022 году. Тогда Мединский общался с Денисом Киреевым, которого в дальнейшем застрелила Служба безопасности Украины (СБУ).