Помощник президента России и глава российской делегации в возобновившихся мирных переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал о личном разговоре с членом украинской делегации, которую Киев отправлял на переговоры в 2022 году. Тогда Мединский общался с Денисом Киреевым, которого в дальнейшем застрелила Служба безопасности Украины (СБУ), пишет RT .

«После первых переговоров. Тогда у них была маленькая делегация — человек пять или шесть. И одного из них сразу убили после первых переговоров. Служба безопасности Украины застрелила его прямо в центре Киева. Они этого не отрицают», — рассказал Мединский.

Беседа Мединского и Киреева состоялась в перерыве между переговорным процессом двух сторон. По словам помощника российского президента, это было 28 февраля 2022 года. Диалог длился около 15 минут, и речь шла о жизни в Крыму.

«Он, кажется, когда-то жил там. Это был просто разговор ни о чем», — добавил Мединский.

О том, что представители делегаций России и Украины стояли у барной стойки и общались вдвоем, видели все. Но после этого Киреев на следующую встречу уже не приехал.

Денис Киреев был убит в центре Киева. По официальной версии, это случилось при его задержании сотрудниками СБУ по подозрению в госизмене. Позднее в ГУР Минобороны Украины утверждали, что он погиб при выполнении специальной задачи.