Мединский похвалил позицию Трампа о роли СССР в победе над фашизмом

Председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский положительно оценил высказывание президента США Дональда Трампа про роль СССР в победе над фашизмом, сообщает ТАСС .

Мединский назвал это «здравой позицией», так как на Западе сейчас распространено другое мнение на эту тему. По словам политика, многие за рубежом сейчас верят в то, что Россия якобы мешала США победить Гитлера.

«То, что Россия помогла Америке, хорошо, что Трамп так сказал», — отметил Мединский.

По его словам, придираться к словам республиканца о 60 млн погибших жителей СССР не стоит. Он отметил, что в предыдущем своем высказывании на эту тему Трамп был ближе к истине, назвав цифру в 30 млн.

«Мы ведь тоже не знаем число потерь южан и северян в Гражданской войне», — заключил Мединский.

Ранее Трамп заявил, что Россия «помогала США» в победе во Второй мировой войне. Республиканец сказал, что потери СССР составили «почти 60 млн жизней».

По данным Минобороны РФ, потери СССР во Второй мировой войне составили 26,6 млн человек. На то, что Трамп ошибся с цифрами, указал ранее и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.